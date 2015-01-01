إطلالة جديدة لـ عبير صبري في كواليس نصيبي وقسمتك 3

عكفت الفنانة عبير صبري، على تصوير دورها فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك".

وشاركت صبري، عبر صفحتها على "إنستجرام"، جمهورها صورة من كواليس المسلسل التى ظهرت من خلال بلوك جديد تمامًا، وابتعدت عبير عن الشعر الأسود لأول مرة، وظهرت بشعر أصفر.

وكتبت على الصورة، "مسلسل نصيبي وقسمتك، أستاذ محمد سلامة المخرج الموهوب والفنان هاني عادل ومدير التصوير كريم استنوا قصه جميله تأليف عمرو محمود ياسين".

لعب بطولة الجزء الأول الفنان هاني سلامة، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانات، منهن: نيكول سابا، ودرة، وريهام حجاج، وشيري عادل، خاصة أن المسلسل ضم نحو 15 حدوتة مختلفة بمعدل حدوتة كل 3 حلقات بمشاركة نجمة مختلفة أمام هاني سلامة.

أما الجزء الثاني فاختلفت طريقة التناول، حيث تم عمل 9 حواديت استغرقت كل واحدة منهم 5 حلقات، لعب بطولة كل حدوتة فريق عمل مختلف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ودرة، وحنان مطاوع.