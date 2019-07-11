ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:00 ص
موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

يلتقي منتخب تونس مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل 11 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.


ونجح نسور قرطاج في التأهل لدور الربع نهائي على حساب منتخب غانا، بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط.


بينما صعد منتخب مدغشقر الذي يشارك في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث حسم بطاقة التأهل على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وكان قد تصدر مجموعته بدور المجموعات برصيد 7 نقاط أيضاً على حساب منتخب نيجيريا.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب تونس مع منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس