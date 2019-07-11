موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية



يلتقي منتخب تونس مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل 11 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ا

لأمم الأفريقية.





وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ونجح نسور قرطاج في التأهل لدور الربع نهائي على حساب منتخب غانا، بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط.





بينما صعد منتخب مدغشقر الذي يشارك في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث حسم بطاقة التأهل على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وكان قد تصدر مجموعته بدور المجموعات برصيد 7 نقاط أيضاً على حساب منتخب نيجيريا.