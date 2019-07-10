بعد الإقبال على المسرحية.. عرض إضافى لـ"جوازة مرتاحة" فى الغردقة

أعربت الفنانه ريم البارودى، عن سعادتها بنجاح أول عرضين من مسرحية " جوازة مرتاحة "، التى تعرض حاليا على أحد المسارح فى الغردقه.





وقالت ريم: "نجاح العرض فاق توقعاتى فى أول يومين؛ ونظرا للإقبال الكبير علي المسرحيه قررنا عرضها غدا أيضا بعد أن كان لها أن تعرض يومى الاثنين والثلاثاء فقط من كل أسبوع" .

وكانت قد انطلقت مساء الاثنين الماضى أولى عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنه عرفة، على إحدى المسارح بمدينة الغردقة، حيث تعرض المسرحية كل اثنين وثلاثاء فى الأسبوع.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويتواجد أبطال العرض فى الغردقة منذ أيام لعمل البروفات والتحضير للمسرحية على خشبة المسرح.