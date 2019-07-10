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أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:22 ص
أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)
أحمد فلوكس
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الفجر الفني
 
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حرص الفنان أحمد فلوكس على تلبية طلب الطفل محمود الذي يتلقى العلاج بمستشفى ٥٧٣٥٧ وتمنى مقابلته، قبل إجرائه عملية خلال الفترة المقبلة.


وزار فلوكس محمود بصحبة ابنه سيف، ونشر فيديو أثناء خروجه في نزهة لتناول الغداء قائلا معايا مفاجئة خارج النهاردة مع شخص عزيز على قلبي خرجت مع محمود البطل وطلب منه أن يلقي التحية على متابعيه عبر صفحته على "إنستجرام"، وطلب من جمهوره الدعاء له متمنيا له الشفاء وشاركه غناء أغنية "أنا ابن مصر".


يذكر أن آخر عمل سينمائي للفنان أحمد فلوكس فيلم " الممر" الذي يعرض حاليا بدور السينما ويشاركه البطولة الفنان أحمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حجازي، أمير صلاح وهند صبري ومن إخراج شريف عرفة.
أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)
أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)
أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)
أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)
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