أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان ويغني معه (صور)

حرص الفنان أحمد فلوكس على تلبية طلب الطفل محمود الذي يتلقى العلاج بمستشفى ٥٧٣٥٧ وتمنى مقابلته، قبل إجرائه عملية خلال الفترة المقبلة.









وزار فلوكس محمود بصحبة ابنه سيف، ونشر فيديو أثناء خروجه في نزهة لتناول الغداء قائلا معايا مفاجئة خارج النهاردة مع شخص عزيز على قلبي خرجت مع محمود البطل وطلب منه أن يلقي التحية على متابعيه عبر صفحته على "إنستجرام"، وطلب من جمهوره الدعاء له متمنيا له الشفاء وشاركه غناء أغنية "أنا ابن مصر".







