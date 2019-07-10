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فاسكيز: هذه هي مبادئ ريال مدريد.. وأنا شخص قوي ومجتهد

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:04 ص
فاسكيز: هذه هي مبادئ ريال مدريد.. وأنا شخص قوي ومجتهد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الإسباني، أن مبادئ ريال مدريد هي القتال والعمل حتى النهاية وهو شيء مازال يراه الجميع في الفريق الأول، وهذا هو ما يجعل الملكي مختلف.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية: "أتذكر أن منذ أن كنت صغير، في بيتي مع أخي الذي مُعجب كرة القدم ويحب ان يلعبها، كنت ألعب كرة القدم في غرفتي وفي الرواق، لا أتذكر أننا كنّا نلعب أي شيء غير كرة القدم".

وأضاف: "كيف أصِف نفسي؟ لوكاس فاسكيز هو شخص قوي مجتهد يُحب اللعب كفريق، وقبل كل شيء، يحب الفوز".

وواصل: "كيف وقّعت لـريال مدريد؟ في يوم عاد والدي إلى المنزل وأخبرني أنه تلقى مكالمة من ميتشيل، المدير الرياضي لأكاديمية ريال مدريد حينها وأخبره إذا كان يريد أن نأتي في أغسطس لنقوم بالأختبارات للأنضمام لفئة Juvenil C. عندما أخبرني لم أصدقه".

واختتم: "القدوم لـريال مدريد كان رائع. عندما توصل إلى هناك و تقابل شباب في نفس موقفك، وهناك قابلت اندريسيتو، الطريق من المنزل إلى فالديبيباس كل يوم كان عرض على حافلة الفريق. ناس جيّدة، الكثير من الضحك".
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