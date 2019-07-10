مجلس "التجارة الإلكترونية" يعقد اجتماعه الـ 5 ويناقش خطة تطبيق النظام

رأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخامس لمجلس التجارة الإلكترونية، الذي من خلاله تمت مناقشة خطة تطبيق نظام التجارة الإلكتروني، واستعراض مستوى التقدم في مبادرات المجلس.

وفي بداية الاجتماع، عبر وزير التجارة والاستثمار عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية.

ونوه بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واستعرض المجلس في بداية الاجتماع ما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما ناقش مختلف المعوقات التي تواجه القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجستية.