راموس: سأقاتل لتحقيق جميع البطولات مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني

تحدث سيرخيو راموس قائد ونجم دفاع منتخب إسبانيا عن طموح الماتادور في يورو 2020 ، مشيرًا لأنه سيكون من الجميل اللعب في سان ماميس ثم الوصول إلى ملعب ويمبلي، حيث يُلعب نصف النهائي والنهائي، وستكون نهاية رائعة للموسم.





وقال راموس في تصريحات صحفية: "سنقاتل لجميع البطولات مع ريال مدريد الموسم القادم، وسيكون هناك اليورو ايضاً وهذه بطولة مهمة".





وأضاف: "اللعب في سان ماميس جميل، جميع من لعب هناك يعرف هذا الشيء".



