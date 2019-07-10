راموس: سأقاتل لتحقيق جميع البطولات مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:55 م
عمر عبدالعزيز
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تحدث سيرخيو راموس قائد ونجم دفاع منتخب إسبانيا عن طموح الماتادور في يورو 2020 ، مشيرًا لأنه سيكون من الجميل اللعب في سان ماميس ثم الوصول إلى ملعب ويمبلي، حيث يُلعب نصف النهائي والنهائي، وستكون نهاية رائعة للموسم.
وقال راموس في تصريحات صحفية: "سنقاتل لجميع البطولات مع ريال مدريد الموسم القادم، وسيكون هناك اليورو ايضاً وهذه بطولة مهمة".
وأضاف: "اللعب في سان ماميس جميل، جميع من لعب هناك يعرف هذا الشيء".
واختتم: "الدفاع عن قميص المُنتخب الإسباني شيء خاص جداً، انا متحمس للبطولة من الان".
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