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فخري الفقي: 75% من الشعب المصري يستحقون الدعم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:57 م
فخري الفقي: 75% من الشعب المصري يستحقون الدعم
فخري الفقي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الأجانب والأغنياء في مصر كانوا يحصلون على دعم في أسعار المحروقات، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الدعم بالصورة التي كانت موجودة، دون استهداف الفقراء ومحدود الدخل أمر لا يمكن أن يستمر، لافتَا إلى أن 75% من الشعب المصري يستحقون الدعم.

ولفت إلى أن البنزين الآن أصبح بدون دعم، وسيتم مراجعة سعره كل ثلاثة أشهر وفقًا لأسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن رفع الدعم عن البنزين هذا العام وفر 37 مليار جنيه، وهذه الأموال استخدمت في رفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات.
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