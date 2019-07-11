فاييخو خيسوس يحسم مصيره مع ريال مدريد
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:39 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد فاييخو خيسوس مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه بطبيعة الحال يرى نفسه في النادي الملكي خلال الموسم القادم، حيث انه لطالما عمل كي يكون هنا.
وقال فاييخو: "أنا دائما أعمل وأنافس لكي أكون جاهزًا عندما ألعب، التعاقدات التي قام بها النادي مرحب بها هم لاعبون جيدين وسوف يقدومون الكثير من المساعدة لنا".
وأضاف: "نأمل أن نتحسن وأن يكون ادائنا أكثر ثبات في الدوري لأننا إذا فعلنا ذلك سوف ننافس في جميع المسابقات الأخرى".
واختتم بقوله: "قدوم هازارد هو أمر رائع، سوف يقدم الإضافة، وسوف يكون مهم بالنسبة لنا".
Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد خيسوس فاييخو
- ريال مدري يتعاقد مع أول صفقة صيفية
- زيدان يطلب التعاقد مع نجم تشيلسي و4 لاعبين
- توني كروس: هذا سر نجاح ريال مدريد
- ريال مدريد يرفض رحيل مدافعه
- فينسيوس يفسر سر احتفاله بـ"الرقص" مع ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يحسم كبري صفقاته والبرسا يهدي الريال صفقة جديدة
- هازارد يهدد ثلاثة نجوم في ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحسم الصفقة الكبرى رسميا و"الخائن" يبتعد عن البيرنابيو
- مدافع ريال مدريد يحسم مصيره مع الملكي
- خيسوس فاييخو يحسم مصيره مع ريال مدريد