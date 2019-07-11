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فاييخو خيسوس يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:39 م
فاييخو خيسوس يحسم مصيره مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد فاييخو خيسوس مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه بطبيعة الحال يرى نفسه في النادي الملكي خلال الموسم القادم، حيث انه لطالما عمل كي يكون هنا.

وقال فاييخو: "أنا دائما أعمل وأنافس لكي أكون جاهزًا عندما ألعب، التعاقدات التي قام بها النادي مرحب بها هم لاعبون جيدين وسوف يقدومون الكثير من المساعدة لنا".

وأضاف: "نأمل أن نتحسن وأن يكون ادائنا أكثر ثبات في الدوري لأننا إذا فعلنا ذلك سوف ننافس في جميع المسابقات الأخرى".

واختتم بقوله: "قدوم هازارد هو أمر رائع، سوف يقدم الإضافة، وسوف يكون مهم بالنسبة لنا".
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