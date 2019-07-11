فاييخو خيسوس يحسم مصيره مع ريال مدريد

أكد فاييخو خيسوس مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه بطبيعة الحال يرى نفسه في النادي الملكي خلال الموسم القادم، حيث انه لطالما عمل كي يكون هنا.

وقال فاييخو: "أنا دائما أعمل وأنافس لكي أكون جاهزًا عندما ألعب، التعاقدات التي قام بها النادي مرحب بها هم لاعبون جيدين وسوف يقدومون الكثير من المساعدة لنا".





وأضاف: "نأمل أن نتحسن وأن يكون ادائنا أكثر ثبات في الدوري لأننا إذا فعلنا ذلك سوف ننافس في جميع المسابقات الأخرى".



