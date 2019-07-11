كريستال بالاس يطالب أرسنال بـ 100 مليون مقابل زاها

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن مفاوضات نادي أرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الجناح الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس تواجه صعوبات كبيرة.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن هناك مصدر مقرب من زاها يقول أن اللاعب يريد الإنتقال إلى أرسنال، لكن هناك شك حول ما إذا كان أرسنال يستطيع تحمل صفقته. وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن هناك مصدر مقرب من زاها يقول أن اللاعب يريد الإنتقال إلى أرسنال، لكن هناك شك حول ما إذا كان أرسنال يستطيع تحمل صفقته.



