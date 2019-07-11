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كريستال بالاس يطالب أرسنال بـ 100 مليون مقابل زاها

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:29 م
كريستال بالاس يطالب أرسنال بـ 100 مليون مقابل زاها
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن مفاوضات نادي أرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الجناح الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس تواجه صعوبات كبيرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن هناك مصدر مقرب من زاها يقول أن اللاعب يريد الإنتقال إلى أرسنال، لكن هناك شك حول ما إذا كان أرسنال يستطيع تحمل صفقته. 

الجدير بالذكر أن كريستال بالاس رفض عرض ارسنال الأول وقيمته 40 مليون باوند، حيث يقدر زاها بقيمة تقارب 100 مليون باوند، ولن يكون البالاس مهتمًا بأخذ احد لاعبين ارسنال كجزء من صفقة المبادلة.
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