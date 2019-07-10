تامر أمين عن لقاء "ترامب" و"تميم": "واخد التوكيل الحصري للبجاحة في العالم"

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سخر الإعلامي تامر أمين، على الفيديو الذي يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحاكم قطر تميم بن حمد قائلًا: "تميم واخد التوكيل الحصري للبجاحه في العالم"، مشيرًا إلى أن "تميم" يتفاخر بأنه عميل أمريكي، ويتم "حلب" بلاده.



وقال"أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء إن حاكم قطر يدفع أموال طائلة مقابل الحصول على رضى أمريكا.



وأضاف أن "ترامب" اعترف أمام العالم أن الدوحة هي من تصرف على قاعدة العديد الأمريكية الموجودة في قطر، وستقوم بتوسعتها على حساب الشعب القطري، معلقًا: "هم يبكي وهم يضحك".

