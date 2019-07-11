فلكية جدة: ترقبوا خسوفا جزئيا للقمر بالمملكة في هذا الموعد

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن خسوفا جزئيا للقمر سيحدث مساء يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019 (حسب تقويم أم القرى) وسوف تشاهد كافة مراحلة بسماء السعودية والوطن العربي ومعظم أوروبا وإفريقيا ووسط آسيا والمحيط الهندي وسوف تدفلكليةوم مرحلة الخسوف الجزئي ساعتين و58 دقيقة.

يحدث خسوف القمر الجزئي بمنتصف الشهر العربي عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر ولكن تلك الأجسام الثلاثة لا تشكل خطا مستقيما تماما في الفضاء لذلك فإن جزء من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض.

وسيلاحظ وجود نقطة ذهبية بالقرب من القمر البدر ذلك كوكب زحل والذي سيرافق القمر عبر قبة السماء طوال الليل.

وسوف يبدأ خسوف القمر الجزئي في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر الى ظل الأرض عند الساعة 11:01 مساء بتوقيت السعودية (8:01 مساء بتوقيت غرينتش) ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.

وبعد مرور 90 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سوف يصل ذروته العظمى الساعة 12:31 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (9:31 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون 65.8 % من قرص القمر واقعا داخل ظل الأرض ، وبعد 6 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرا.

وبعد ذلك ينسحب القمر تدريجيا للخروج من ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف الجزئي وتعود كامل إضاءة قرص القمر الساعة 01:59 مساء بتوقيت السعودية.

ونظرا لأن خسوف القمر يحدث قبل خمسة أيام من وقوع القمر في نقطة الأول (أبعد نقطة في مدارة حول الأرض) فإن الحجم الظاهري لقرص القمر سيكون أصغر بحوالي ثلاثة ونصف بالمائة عن المتوسط.

وقد استخدم خسوف القمر الجزئي منذ القديم لتأكيد أن الأرض كروية ويمكن تطبيق ذلك في هذا الخسوف حيث يلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون متقوس.

جدير بالذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة بدون إستخدام معدات أو تجهيزات خاصة ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر ، وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين ابدا ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة .