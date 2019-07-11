بتكلفة 300 مليون دولار.. "التجارة الداخلية" تنشئ سوق نصف جملة للملابس بالعبور

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين، مذكرة تعاون مع شركة السحاب للإستثمار العقاري انشاء سوق نصف جملة للملابس بالعبور باستثمارات ٣٠٠ مليون دولار .





وقال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد اول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن المشروع سيقام علي مساحة ١٠٠ فدان ويشمل إقامة ١٠٠٠ محل لأصحاب محلات الملابس بمساحة ٢٠٠ متر للمحل الواحد وسيتم توجيه ٨٠٪مم المعروض للتصدير و٢٠٪للسوق المحلي .





وأضاف عشماوي، أن الهدف من انشاء السوق جذب عملاء اجانب من الشريحة التي تستهدف شراء كميات غير قليلة من البضائع بدلا من التوجه الي الصين وتركيا وغيرها من الدول .





قال حسام حدرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يتم تمويله من خلال مستثمرين امارتيين وسعوديين ومصريين أيضا ومن المتستهدف الأنتهاء منه خلال اربع سنوات





أضاف حدرج ، أن السوق سيشملةايضا مدرسة "فاشون ديزاين" ومبني إداري وفندقي لخدمة الوافدين وسيوفر المشروع نحو ٢٠٠ الف فرصة عمل





وتابع، أن الشركة حصلت علي الارض من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع .