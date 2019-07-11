إيفرتون يخطط لعمل ميركاتو تاريخي

يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع جناح فريق ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، الذي يقجم مستويات رائعة، والذي سيكلف 58.5 مليون باوند.





وأفادت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، أن ديفيد نيريس يقع هو الأخر ضمن اهتمامات إيفرتون، وسيكلف حوالي 35 مليون يورو، لكن اللاعب البرازيلي أبدى بأنه سيبقى مع ناديه أياكس أمستردام.





وعلى ذلك فإن بيرتراند تراوري لاعب أولمبيك ليون ومالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة، هم خيرات أخرى أكثر واقعية، خاصة وأن برشلونة أخبر مالكوم أنه بإمكانه الرحيل مقابل 31 مليون باوند.





واستقر مسؤولو إيفرتون، على التخلي عن أي اهتمام بالتعاقد مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا، الذي يقترب من الرحيل عن اتلتيكو مدريد الإسباني.



