توتنهام يكثف مفاوضاته لخطف نجم ريال مدريد

يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إجراء العديد من الصفقات القوية، لتعديم صفوف الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن توتنهام يجري محادثات مع نادي ريال مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المتألق داني سيبايوس. ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن توتنهام يجري محادثات مع نادي ريال مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المتألق داني سيبايوس.



