توتنهام يكثف مفاوضاته لخطف نجم ريال مدريد
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:09 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إجراء العديد من الصفقات القوية، لتعديم صفوف الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن توتنهام يجري محادثات مع نادي ريال مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المتألق داني سيبايوس.
الجدير بالذكر ان اللاعب يفضل الانتقال إلى السبيرز على سبيل الإعارة، لكن هناك صعوبة لحدوث الانتقال الدائم بسبب الشرط الجزائي الكبير وتبقي 4 سنوات في عقد اللاعب.
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