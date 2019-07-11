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"الجمارك": التمباك ممنوع دخوله إلى المملكة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:54 م
الجمارك: التمباك ممنوع دخوله إلى المملكة
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الفجر السعودي
 
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أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن التمباك ممنوع دخوله إلى المملكة، وذلك ردًا على استفسار وردها عبر "تويتر" .

كانت الجمارك، قد أعلنت عن السماح بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

وأشارت إلى أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، موضحة أن ما يزيد عن الكمية المحددة سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

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