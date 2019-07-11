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لاكازيت: أتمنى البقاء في أرسنال طويلاً.. وهذا هو قدوتي

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:52 م
لاكازيت: أتمنى البقاء في أرسنال طويلاً.. وهذا هو قدوتي
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عمر عبدالعزيز
 
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أعرب النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي عن سعادته الكبيره، لأنه جزء من صفوف الجانرز، مؤكدًا أنه أحد أعرق الأندية في العالم.

وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "فخور جداً لارتدائي قميص الارسنال اني اشجعه منذ الصغر، قدوتي كان تييري هنري عندما كان يلعب لأرسنال". 

وأضاف قائلاً: "اريد البقاء في ارسنال اطول مده ممكنه، اريد ان اصبح لاعب تتذكرني الجماهير كأحد اساطير هذا النادي العظيم".
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المزيد عن: لاكازيت تيري هنري ارسنال
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