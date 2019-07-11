لاكازيت: أتمنى البقاء في أرسنال طويلاً.. وهذا هو قدوتي





وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "فخور جداً لارتدائي قميص الارسنال اني اشجعه منذ الصغر، قدوتي كان تييري هنري عندما كان يلعب لأرسنال".





وأضاف قائلاً: "اريد البقاء في ارسنال اطول مده ممكنه، اريد ان اصبح لاعب تتذكرني الجماهير كأحد اساطير هذا النادي العظيم".

أعرب النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي عن سعادته الكبيره، لأنه جزء من صفوف الجانرز، مؤكدًا أنه أحد أعرق الأندية في العالم.