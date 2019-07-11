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أستاذ اقتصاد: مصر حافظت على شبكة الحماية الاجتماعية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:54 م
أستاذ اقتصاد: مصر حافظت على شبكة الحماية الاجتماعية
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داليا الحسين
 
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قالت الدكتورة سلوى عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تطبق روشتة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن خطة صندوق النقد الدولي عندما كانت تطبق في بلدان العالم كانت تتسبب في مشاكل اجتماعية ولكن الآن أصبحت خطة النقد الدولي تضع حلول للمحافظة على المواطنين من خلال شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "ON-E"، مساء الأربعاء أن الدولة توفر حماية الطبقة الفقيرة وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية، لافتة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور كان لابد منه مع خطوات الإصلاح الاقتصادي حتى لا تلتهم الأسعار هذه الزيادة.

وتابعت أستاذ الاقتصاد: "مصر حافظت على شبكة الحماية الاجتماعية، أثناء تطبيق روشتة الإصلاح الاقتصادي".
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