البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، الإجتماع الأسبوعي لقداسته، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وجاءت عظة قداسة البابا في اجتماع اليوم، تحت عنوان " الكنيسة و الذاكرة التاريخية ".





وشهد الأسبوع الجاري العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية للبابا تواضروس الثاني، حيث قام بسيامة ٢٣ كاهنا بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.



