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سائحة مغربية: الحمام المحشي المصري له مزاق آخر.. وسأكرر زيارتي لمصر أكتوبر المقبل (فيديو)

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:18 ص
سائحة مغربية: الحمام المحشي المصري له مزاق آخر.. وسأكرر زيارتي لمصر أكتوبر المقبل (فيديو)
إيمان شليط
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محمد طه
 
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قالت إيمان شليط، سائحة مغربية الجنسية، إن طعم الحمام المحشي المصري له مزاق أخر خاصة على الطريقة المصرية وعبرت عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة، وخاصة مدينة الغردقة التي استمتعت بجوها المعتدل.

وقالت، "إيمان لـ" لفجر "إنها ستكرر تلك الزيارة في شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع مره أخرى قائلة؛ إن زيارتي للبحر الأحمر بمثابة حلم لها وتحقق،

وأنها شاهدت النقيض لما تبثه بعض وسائل الإعلام الغربية عن سوء الأحوال، مؤكدت على أنها مطمئنة خلال زيارتها للبحر الأحمر ومستمتعة بجوها الخلاب.

وأضافت، إنها عشقت مصر خاصة مدينة الغردقة، وكان حلمها زيارة مصر، وأنها سعيدة جدا بتواجدها في مصر.

وأضافت أن البحر الأحمر يتمتع بالطقس الخلاب، وبيئة بحرية مميزة، وكذلك جمال الشواطئ.

ووجهت رسالة للعالم أجمع أنه يأتي هنا ليزور مصر أرض الكنانة، ويأتي لشواطئ الغردقة الخلابة ليستمتع بجوها الرائع.
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