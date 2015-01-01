جولة مفاجئة لمساعدي وزير الشباب والرياضة لأماكن الاستثمار بنظام الـ bot بالقليوبية (صور)

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اجري الدكتور محمد عبد القادر والدكتور محمد القوصي مساعدي وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من اماكن الاستثمار بشبرا الخيمة وقليوب وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث نجحت المحافظة في طرح العديد من الأماكن للإستثمار بمراكز الشباب دون التأثير على نشاط المراكز طبقا للسياسة العامة التي انتهجتها الوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة الملاعب وحمامات السباحة وقاعات الافراح والمحلات على أسوار المراكز الأمر الذي يساعد في زيادة دخل مراكز الشباب ويساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أكثر للنشء والشباب في أرجاء المحافظة.



رافق مساعدي الوزير أشرف خير مدير إدارة شباب شبرا، حيث تضمت الجولة مركز شباب شبرا البلد وملاعب مركز شباب ناصر ، ومركز شباب المنشية الجديدة، ومركز شباب قليوب، ومركز شباب مدينة شبين.





وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في هذا السياق وبجهود الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية واللجان المعنية في الاهتمام بالطرح الاستثماري بالقليوبية.





