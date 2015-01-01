ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:28 م
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الخميس
طقس
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وذكرت هيئة الأرصاد على حسابها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستقل نتيجة الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على معظم إنحاء الجمهورية:-
القاهرة 26 39
شبين الكوم 25 38
طنطا 25 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 26 33
بلطيم 25 32
مطروح 25 32
بورسعيد 26 34
دمياط 25 34
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 24 39
السويس 24 38
العريش 23 35
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 38
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 39
بني سويف 26 39
المنيا 23 39
أسيوط 25 41
سوهاج 26 42
قنا 27 43
الأقصر 26 43
أسوان 28 43

Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد طقس الخميس درجات الحرارة توقعات الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا