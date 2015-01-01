بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الخميس



وذكرت هيئة الأرصاد على حسابها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستقل نتيجة الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على معظم إنحاء الجمهورية:-

القاهرة 26 39

شبين الكوم 25 38

طنطا 25 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 25 32

بورسعيد 26 34

دمياط 25 34

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 24 39

السويس 24 38

العريش 23 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 39

بني سويف 26 39

المنيا 23 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 26 43

أسوان 28 43





توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.