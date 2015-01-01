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سوهاج يضم مهاجم المنيا في صفقة إنتقال حر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:00 م
سوهاج يضم مهاجم المنيا في صفقة إنتقال حر
عادل رجب الأدهم، مهاجم فريق المنيا
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عاطف العدوي
 
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حصل مجلس إدارة نادي سوهاج، على خدمات اللاعب عادل رجب الأدهم، مهاجم فريق المنيا، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".


ويأتي تعاقد الادهم ضمن الصفقات الجديدة التي يجريها نادي سوهاج لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.


وسبق للأدهم الإنضمام لأندية الترسانة، وبنها، ومنتخب السويس، ولعب لفريق ذات الرأس الأردني فى تجربة احترفية، وانضم لنادي المنيا خلال الموسمين الماضيين، قبل أن يخوض تجربة جديدة بالصعيد ويوقع لفريق سوهاج.

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