خبير اقتصادي: انخفاض معدل التضخم خطوة إيجابية والحكومة تتحرك لضبط الأسواق

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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار إن تراجع معدل التضخم الأساسي 6.4% في يونيو يعد خطوة إيجابية.



وأضاف"مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن أثار رفع الدعم الأخير عن المحروقات لم يظهر حتى الأن، وسيظهر الفترة المقبلة على السلع.



وأشار إلى أن الحكومة اجتمعت مع المسئولين عن توفير السلع سواء من الجهات الحكومية أو تجار الجملة؛ لتوفير السلع بشكل منتظم مع تحريك أسعار السلع بشكل طفيف؛ وذلك لضبط الأسعار.

