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تقارير.. رينارد مديرا فنيا لمنتخب السعودية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:58 م
تقارير.. رينارد مديرا فنيا لمنتخب السعودية
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مني العوضي
 
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اقترب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، من تولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك خلفاً للأرجنتيني أنطونيو بيتزي الذي استقال من منصبه بعد كأس آسيا في يناير 2019.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم قد توصلوا لاتفاق مع رينارد ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن تعيينه مدرباً للأخضر.

ودخل رينارد دائرة اهتمامات اتحاد القدم السعودي بعد خروج منتخب المغرب من دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ونية المدرب في الرحيل بعد مسيرة رائعة مع أسود الأطلس.

والجدير بالذكر أن رينارد تولى تدريب منتخب المغرب في عام 2016 وسبق له تدريب منتخب كوت ديفوار وزامبيا وأنجولا وليل الفرنسي واتحاد الجزائر.

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