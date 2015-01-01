قبل السفر لبيت الله الحرام.. ١٥ نصيحة للحجاج لتفادي الأزمات

بدأت منذ أيام رحلات الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، لإداء مناسك الحج لعام 1440هـ، ولتفادي بعض الأزمات التي تواجه زوار بيت الله الصحية وغيرها، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحراة، نقدم بعض النصائح لحجاج بيت الله.





وبدأت لجان المعاينات من وزارة السياحة في السفر إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الرقابي لوزارة السياحة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وذلك للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ ضوابط وزارة السياحة للحج هذا العام، حيث اشترطت ضوابط الحج توفير باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستويين البري والإقتصادي، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وأقصى مسافة مسموح بها للتسكين في المدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوي الشريف.





١- من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة الالتزام بأخذ عدد من التطعيمات منعا لانتشار الأمراض كتطعيم الحمى الشوكية إلزامي لجميع دول العالم لمن لم يسبق تطعيمهم ضده خلال الخمس سنوات الماضية، ويتم أخذ الجرعة قبل السفر ب10 أيام.





٢- الشمسية مهمة ومفيدة حتى لا يتعرض الحاج لضربة شمس وخاصة مرضى الضغط والسكر.





٣- لا تحمل ملابس كثيرة أثناء المشاعر كل ما يحتاجه الحاج طقم واحد فقط في شنطة صغيرة.





٤- الحرص أن يكون لدى الحاج دائماً زجاجة مياه فالحرارة الشديدة بدون تعويض الجسم بالسوائل الكافيه قد يؤدى إلى حدوث صدمة حرارية دون أن تتعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.





٥- عدم الإفراط في الأكل لعدم التعرض لنزلات معوية حادة.





٦- كما نصح بعض المختصين، الحجاج بأنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة الذهاب للطبيب المتخصص لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل وضبط كمية جرعات الدواء المناسبة طوال مدة الحج.





٧- شراء حذاء مريح للقدمين بحيث يكون أكبر درجة من مقاسك المعتاد، لأن القدم تتورم أثناء تأدية المناسك وارتفاع درجة حرارة الجو.





٨- زيارة طبيب الأسنان لتجنب حدوث أي مشكلة تزعج الحاج أثناء الحج، وضرورة تناول التطعيم المخصص للحج والعمرة لأنه يحمي من أمراض تنتقل عن طريق النفس.





٩- الحرص على اصطحاب حقيبة أدوية للطوارئ تحتوي على مسكن وخافض للحرارة وأقراص للمغص، أقراص للقيء والدوار، أقراص للحساسية، كريم مرطب، مرهم مضاد حيوي، قطرة مرطبة للعين وتحتوي على مضاد حيوي، شاش، مطهر للجروح، بلاستر طبي، أدوية لنزلات البرد.





١٠- ضرورة الحفاظ على وجبة الإفطار، مع الحرص على زيادة وجبات الأكل مع قلة كميتها ليساعدك ذلك على الحركة بدون تعب أو إرهاق، ولتجنب الحموضة والارتجاع التي تحدث نتيجة تغيير طبيعة الأكل.





١١- تجنب مخالطة أي شخص مصاب بأعراض البرد أو الأنفلونزا، مع الحرص على ارتداء قناع أو تغطية الأنف بمنديل ورقي لتجنب العدوى قدر الإمكان.





١٢- الاحتفاظ بأطعمة أو عصائر تحتوي على نسبة سكر تجنبا لحدوث انخفاض نسبة السكر في الدم.





١٣- غسل اليدين باستمرار للوقاية من العدوى من كثير من الأمراض، والحفاظ على جفاف القدمين وتجفيف بين الأصابع باستمرار تجنبا للإصابة بالفطريات.





١٤- تطعيم الانفلونزا الموسميةإلزامي للجميع ومن جميع الأعمار ويتم أخذ الجرعة قبل السفر ب10 أيام.





١٥- التوجه لمكتب إرشاد الحجيج بالحرم بمكة المكرمة لمن فقد طريقه أو تاه في الزحام.



