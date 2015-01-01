تجديد تعيين عصام الصغير رئيسًا للهيئة القومية للبريد

صرح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتجديد تعيين عصام محمد الصغير محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 16 يوليو 2019.





وعصام الصغير يمتلك خبرة تصل الى 30 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعتبر من الخبراء المميزين في مجال تطوير وميكنة الخدمات والإجراءات التشغيلية وعلي وجه الخصوص الخدمات البريدية، حيث تولي علي مدار 18 عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الإمارات وساعدته هذه الخبرات علي تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلي خدمات اليكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية مما حقق اعلي مستوي من الجودة ومراقبة معايير أداء الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف التشغيلية.





وشارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك وقد ساعدته هذه المشاريع العالمية على تكوين شبكة من العلاقات الدولية بمختلف الجهات والشركات ذات الصلة.





ويعتبر عصام الصغير من الخبراء المتخصصين في أنظمة وقواعد الاتحاد البريدي العالمي، وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية GIS، وقد عمل لدي الاتحاد البريدي كمستشار تقني لتطوير الخدمات البريدية وأنظمة الرمز البريدي. كما تولي تصميم وتنفيذ أكبر وأحدث مشروع لأنظمة فرز وميكنة وتتبع الرسائل على مستوي المنطقة.





عصام الصغير من مواليد 1963 وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1986 والعديد من الشهادات الدولية المتخصصة إقليميا وعالميا في تقنية المعلومات وتصميم وتطوير الأنظمة الاليكترونية والاستفادة منها في تطوير وميكنة الخدمات ومراقبة مؤشرات الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.



