وزير قطاع الأعمال يعتمد الموازنة التقديرية لـ"القابضة للسياحة" للعام المالي 2019/2020





ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي 2019/2020.





واعتمدت الجمعية العامة الموازنة المجمعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة عن عام 2019/2020 بإجمالي إيرادات 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6% مقارنة بالمحقق في 2017/2018، وصافي الربح المستهدف يبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 45.5% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.





وتستهدف الشركة القابضة - كوحدة مالية مستقلة – تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 533.2 مليون جنيه بزيادة 128.5% مقارنة بالمحقق في 2017/2018، فيما يبلغ صافي الربح المستهدف 288.6 مليون جنيه بمعدل نمو 85.2% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.





وفيما يخص نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال 2019/2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو 27.8% مقارنة بالمحقق في 2017/2018، وصافي ربح 943.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.6% عن 2017/2018، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 783.6 مليون جنيه بمعدل نمو 257% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.





واستعرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية عن العام المالي 2019/2020، والذي تضمن رؤية واستراتيجية الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم دور السياحة وزيادة القدرة التنافسية واستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة عن طريق المشاركات مع القطاع الخاص وتطوير الأصول وزيادة العائد الاقتصادي وتنوع الإيرادات، إلى جانب التواجد في الأسواق السياحية الواعدة مثل مدينة مرسى علم من خلال إقامة مشروع سياحي بها، وخلق منتج سياحي جديد من خلال شركة مصر للسياحة بإنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية لتنشيط سياحة اليوم الواحد.





وأشارت إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص ومنها تطوير فندق شهرزاد باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه، وتوقيع عقد إدارة وتطوير فندق كوزموبوليتان بتكلفة استثمارية نحو 85 مليون جنيه، وتوقيع عقود إنشاء وإدارة جراج المتحف المصري الكبير بتكلفة تقديرية نحو 60 مليون جنيه، وجاري توقيع عقد شراكة لإنشاء فندق عالمي بمستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك في الأقصر، إلى جانب عقود الشراكة لتطوير وتحديث فروع شركات التجارة الداخلية حيث بلغت الفروع المشارك عليها 201 فرع حتى الآن تحقق عوائد 175.8 مليون جنيه من إجمالي عدد فروع مملوكة ومؤجرة للشركات تبلغ 307 فروع على مستوى الجمهورية.





وأضافت أنه من المقرر افتتاح فندق اللسان بمدينة رأس البر خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ويقع الفندق عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط بطاقة فندقية 142 غرفة و16 جناحًا ونادي صحي وقاعات للحفلات والمؤتمرات، بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه، وتم إسناد إدارته لشركة شتايجنبرجر الألمانية العالمية.





من ناحية أخرى، صدقت الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من عادلة رجب من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وذلك لتعيينها رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة مصر للسياحة، على أن يتم استكمال النصاب القانوني للمجلس والعرض على الجمعية العامة المقبلة.







