تيريزا ماي: الزعيم القادم لحزب المحافظين سيكون رئيس وزراء ممتاز
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:33 م
ترجمة: دينا الشريف
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قالت تيريزا ماي زعيمة بريطانيا المنتهية ولايتها في البرلمان اليوم الاربعاء إن كل من يفوز بالسباق ليصبح زعيما لحزب المحافظين سيتولى رئاسة وزراء سيكون ممتاز.
بوريس جونسون هو المرشح الأول الذي سيخلف ماي كوزير للخارجية، وجيريمي هانت هو المرشح الثاني لهذا المنصب.
وردًا على سؤال حول كيفية التأكد من أن خليفتها سيكون قادرًا على الفوز بالأغلبية في البرلمان، قالت ماي: "أعتقد أن الزعيم القادم لحزب المحافظين سيكون رئيس وزراء ممتازًا، أيهما كان الفائز".
بوريس جونسون هو المرشح الأول الذي سيخلف ماي كوزير للخارجية، وجيريمي هانت هو المرشح الثاني لهذا المنصب.
وردًا على سؤال حول كيفية التأكد من أن خليفتها سيكون قادرًا على الفوز بالأغلبية في البرلمان، قالت ماي: "أعتقد أن الزعيم القادم لحزب المحافظين سيكون رئيس وزراء ممتازًا، أيهما كان الفائز".
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