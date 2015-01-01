إيران ترحب بالجهود الفرنسية لإنقاذ الصفقة النووية

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران ترحب بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 حيث قام كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة طهران لإجراء محادثات للتخفيف من حدة الأزمة.



ويُذكر أن إيران هددت يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة وتكثيف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 ٪ في خطوة بعيدة عن الاتفاق النووي.



لطالما دفعت طهران الدول الأوروبية الموقعة إلى اتفاق لحماية إيران من العقوبات الأمريكية، وهو ما فرضته واشنطن بعد مغادرتها المعاهدة العام الماضي.



ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "رحب بدور فرنسا في تخفيف حدة التوتر وتنفيذ الاتفاق".



