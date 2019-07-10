أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-7-2019

واصلت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019، كما استقر سعر كرتونة البيض خلال الفترة الحالية.





سجل سعر كيلو الدواجن إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 27 جنيها بالأسواق، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، فيما تراوح سعر الكتكوت مل بين 5 و6 جنيهات، وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم على النحو التالي:





أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2019





لحم أبيض 24





الأمهات 20





لحم ساسو 34





لحم بلدي 40





لحم رومي برونزي 44





لحم رومي أبيض 48





لحم بط مسكوفي 35





لحم بط مولار 34





بيض أبيض 26.5





بيض أحمر 30.5





بيض بلدي 35



