أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-7-2019
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:54 م
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واصلت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019، كما استقر سعر كرتونة البيض خلال الفترة الحالية.
سجل سعر كيلو الدواجن إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 27 جنيها بالأسواق، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، فيما تراوح سعر الكتكوت مل بين 5 و6 جنيهات، وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2019
لحم أبيض 24
الأمهات 20
لحم ساسو 34
لحم بلدي 40
لحم رومي برونزي 44
لحم رومي أبيض 48
لحم بط مسكوفي 35
لحم بط مولار 34
بيض أبيض 26.5
بيض أحمر 30.5
بيض بلدي 35
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