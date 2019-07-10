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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-7-2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:54 م
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-7-2019
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واصلت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019، كما استقر سعر كرتونة البيض خلال الفترة الحالية.

سجل سعر كيلو الدواجن إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 27 جنيها بالأسواق، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق،  فيما تراوح سعر الكتكوت مل بين 5 و6 جنيهات،  وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم على النحو التالي:

 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2019

 لحم أبيض    24

الأمهات       20

لحم ساسو    34

لحم بلدي      40

لحم رومي برونزي    44

لحم رومي أبيض    48

لحم بط مسكوفي    35

لحم بط مولار     34

بيض أبيض    26.5

بيض أحمر     30.5

بيض بلدي      35

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