ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. والليمون يستقر عند 30 جنيها

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:53 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. والليمون يستقر عند 30 جنيها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في سوق العبور أحد اكبر اسواق الجملة في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2019، بينما واصل سعر الليمون تراجعه في الأسواق بعدما سجل مستويات غير مسبوقة مسجلًا نحو 100 جنيها للكيلو، وجاءت الاسعار على النحو التالى:

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10 -7-2019

 البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها 
 الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو
البصل  بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو
 الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو
الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو.
 الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو
التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو
 الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .

 

 

 
Advertisements
المزيد عن: شعبة الخضروات الان اسعار الليمون اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضار اليوم في سوق العبور
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا