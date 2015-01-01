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مؤشر بورصة دبي يصعد 1% بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:31 ص
مؤشر بورصة دبي يصعد 1% بالتعاملات الصباحية
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.04% رابحا 28.44 نقطة ليصل إلى مستوى 2684.57 نقطة.


وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 69 مليون سهم محققة ما قيمته 115.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1595 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفع 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.90%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.60%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 2.42%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.58%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.78%.
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