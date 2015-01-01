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سمير الطيب : تونس حققت الإكتفاء الذاتي في كل المنتوجات الفلاحية بإستثناء الحبوب

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:20 ص
سمير الطيب : تونس حققت الإكتفاء الذاتي في كل المنتوجات الفلاحية بإستثناء الحبوب
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محمد وليد الجموسي
 
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قال وزير الفلاحة و الصيد البحري سمير الطيب ان بلادنا حققت الإكتفاء الذاتي في كل المنتوجات الفلاحية باستثناء الحبوب ، مشيرا إلى ان تونس هي الأولى إفريقيا في الفلاحة البيولوجية والأولى عالميا في المساحات المخصصة للزيتون البيولوجي .
و شدد سمير الطيب في تصريح لإذاعة "اكسبرس أف أم" اليوم الإربعاء على أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة المعالم للتصدير بالنسبة للقطاع الفلاحي بصفة عامة .
حول إنتاد الحليب افاد الوزير انه هناك فترتين فترة ذروة الإنتاج والتي تم خلالها وفي السنة الماضية تصدير ما قيمته 20 مليون لترا من الحليب وفترة انخفاض الإنتاج التي تم خلاللها توريد كميات بسيطة من الحليب لتعديل السوق المحلية .
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