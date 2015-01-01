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حزب "قلب تونس" يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:19 ص
حزب قلب تونس يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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تصدر حزب قلب تونس نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ29%، حسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء متقدما بذلك على حركة النهضة التي احتلت المرتبة الثانية بـ15%.
وسجل الحزب الدستوري الحر لعبير موسى حضوره في نوايا التصويت باحتلاله المرتبة الثالثة بنسبة 12% تليه حركة تحيا تونسبـ8% فعيش تونسي بـ7%.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، تقدم نبيل القروي في سباق نوايا التصويت للرئاسية بـ23% يليه قيس سعيدبـ20% ثم عبير موسي بـ12% فيوسف الشاهد والمنصف المرزوقي بـ7%.
يشار إلى أن العينة ممثلة للمسجلين في الانتخابات ومكونة من 2056 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر علما وأن سبر الآراء أجري من 3 جويلية 2019 إلى 9 جويلية 2019.
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