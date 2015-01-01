حزب "قلب تونس" يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

تصدر حزب قلب تونس نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ29%، حسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء متقدما بذلك على حركة النهضة التي احتلت المرتبة الثانية بـ15%.

وسجل الحزب الدستوري الحر لعبير موسى حضوره في نوايا التصويت باحتلاله المرتبة الثالثة بنسبة 12% تليه حركة تحيا تونسبـ8% فعيش تونسي بـ7%.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، تقدم نبيل القروي في سباق نوايا التصويت للرئاسية بـ23% يليه قيس سعيدبـ20% ثم عبير موسي بـ12% فيوسف الشاهد والمنصف المرزوقي بـ7%.

يشار إلى أن العينة ممثلة للمسجلين في الانتخابات ومكونة من 2056 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر علما وأن سبر الآراء أجري من 3 جويلية 2019 إلى 9 جويلية 2019.