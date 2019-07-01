أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:30 ص
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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في سوق العبور أحد اكبر اسواق الجملة في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2019، بينما واصل سعر الليمون تراجعه في الأسواق بعدما سجل مستويت غير مسبوقة مسجلًا نحو 100 جنيها للكيلو، وجاءت الاسعار على النحو التالى:
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10 -7-2019
البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها
الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو
البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو
الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو
الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو.
الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو
التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو
الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .
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