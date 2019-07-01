أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في سوق العبور أحد اكبر اسواق الجملة في مصر اليوم الأربعاء 10-7-2019، بينما واصل سعر الليمون تراجعه في الأسواق بعدما سجل مستويت غير مسبوقة مسجلًا نحو 100 جنيها للكيلو، وجاءت الاسعار على النحو التالى:





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10 -7-2019





البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها

الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو

البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو

الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو

الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو.

الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو

التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو

الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .







