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العرّاف محسن العيفة :"أنا اللي حبّست حارس مرمى المنتخب الغاني و ما خليتوش يتحرك "

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:53 ص
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محمد وليد الجموسي
 
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العرّاف محسن العيفة :أنا اللي حبّست حارس مرمى المنتخب الغاني و ما خليتوش يتحرك
تفاجأ جمهور برنامج  "يوميات الكان" على القناة الوطنية الأولى بحضور العراف التونسي محسن العيفة الذي قال في تصريح غريب إنه  قد قام بشل حركة حارس مرمى المنتخب الغاني خلال تسديد الفرجاني ساسي للركلة الترجيحية الأخيرة ،مستظهرا بورقة تحمل مجموعة من "الطلامس" قائلا إنه توقع بفوز المنتخب التونسي بهدف لصفر لأن المنتخب الغاني لم يسجل ،فحتى الهدف كان من أقدام تونسية..

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