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حارس المنتخب التونسي معز حسن يعتذر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:32 ص
حارس المنتخب التونسي معز حسن يعتذر
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محمد وليد الجموسي
 
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قدم حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي معز حسن في تدوينة على حسابه في "أنستغرام " إعتذاراته من الاطار الفني وزملائه بالمنتخب الوطني والجماهير الرياضية بتونس على ما صدر منه في نهاية مباراة غانا وتونس عندما رفض تعويضه بزميله فاروق بن مصطفى قبل حصة تنفيذ ركلات الجزاء.
وقال حسن في تدوينته بالخصوص 
"مبروك لتونس وأبدأ بتقديم إعتذاراتي من مدربي وزملائي وجماهير المنتخب الوطني كافة.
إن ضغط المباراة وحماسي اللعب لعلم بلادي كانا سببا في ردة فعلي المؤسفة في مباراة غانا. وأشعر أنه للحظة من زمن غابت عني مباديء الروح الرياضية. وكل من يعرفني يدرك أنني كنت أتسم دوما بالحرفية والوطنية وشعور قوي بالانتماء لفريقنا الوطني. أجدد إعتذراتي للجميع وأعول على تفهم الاطار الفني وزملائي وجماهير المنتخب وألتزم باتباع سلوك إيجابي وروح من الانسجام في مشواري مع نسور قرطاج الذي نالي شرف الانتماء إليهم. مبروك لنا جميعا. وتحيا تونس"

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