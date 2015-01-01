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قبل ما تخرج.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:24 ص
قبل ما تخرج.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء
أرشيفية
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
-  القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة
-  أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة
 
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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