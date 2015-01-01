مدير عام شركة "كارجاس" يكشف حقيقة تأثير الغاز على محرك السيارة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:41 ص
نعيم يوسف
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أكد المهندس محمد حسن إبراهيم النيل مدير عام شركة كارجاس، أن عمل السيارة بالغاز الطبيعي لا يُتلف محرك السيارة، نافيا الشائعات التي تتردد عن ذلك، مشددا على أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.
وأشار "حسن"، في لقاء برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أنه عند تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز، لا يتم إلغاء البنزين، والسيارة تعمل بهما بنفس الكفاءة.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي عال الكفاءة، ومناسب للسيارات الحديثة.
وأشار "حسن"، في لقاء برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أنه عند تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز، لا يتم إلغاء البنزين، والسيارة تعمل بهما بنفس الكفاءة.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي عال الكفاءة، ومناسب للسيارات الحديثة.
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