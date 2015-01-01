شركة "غاز تك": نقدم جهاز تحويل السيارات للغاز بالتقسيط



وأكد "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، على أن معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدأت في الزيادة، وهناك تعليمات من وزارة البترول لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي.



وشدد على أن الشركة تقوم بتقديم جهاز التحويل إلى المواطن وتركبه في سيارته، بالتقسيط بهامش ربح بسيط إذا تم التقسيط على 5 سنوات، وبدون هامش ربح إذا تم التقسيط خلال عام واحد.



ولفت إلى أن تحويل السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي سوف يؤدي إلى توفير كبير للمواطن يصل إلى 1000 جنيها في الشهر.

قال المهندس عبد الفتاح مصطفى، رئيس شركة "غاز تك"، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تسستخدم الغاز الطبيعي في السيارات.