شركة "غاز تك": نقدم جهاز تحويل السيارات للغاز بالتقسيط
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:31 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المهندس عبد الفتاح مصطفى، رئيس شركة "غاز تك"، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تسستخدم الغاز الطبيعي في السيارات.
وأكد "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، على أن معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدأت في الزيادة، وهناك تعليمات من وزارة البترول لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي.
وشدد على أن الشركة تقوم بتقديم جهاز التحويل إلى المواطن وتركبه في سيارته، بالتقسيط بهامش ربح بسيط إذا تم التقسيط على 5 سنوات، وبدون هامش ربح إذا تم التقسيط خلال عام واحد.
ولفت إلى أن تحويل السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي سوف يؤدي إلى توفير كبير للمواطن يصل إلى 1000 جنيها في الشهر.
وأكد "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، على أن معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدأت في الزيادة، وهناك تعليمات من وزارة البترول لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي.
وشدد على أن الشركة تقوم بتقديم جهاز التحويل إلى المواطن وتركبه في سيارته، بالتقسيط بهامش ربح بسيط إذا تم التقسيط على 5 سنوات، وبدون هامش ربح إذا تم التقسيط خلال عام واحد.
ولفت إلى أن تحويل السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي سوف يؤدي إلى توفير كبير للمواطن يصل إلى 1000 جنيها في الشهر.
Advertisements
- وزير البترول يشهد توقيع عقدى مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
- رئيس الوزراء يدعو المواطنين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
- شروط وخطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي
- إجراءات حكومية لتشجيع تحويل السيارات للغاز الطبيعي .. البنك المركزي يوفر التمويل بفائدة 5 %
- "طاقة البرلمان": المواطن يعزف عن تحويل سيارته للغاز الطبيعي لهذا السبب
- بعد توجيه "السيسي" بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.. "الخبراء" المواطن سيوفر 45% من مصروفاته
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سينعكس على المواطنين في كافة المحافظات
- أستاذ هندسة بترول: تحويل 200 سيارة إلى الغاز الطبيعي يوفر للدولة مليون دولار
- لتقليل المصاريف.. خطوات تحويل سيارتك للغاز الطبيعي
- "سعد الدين": تحويل السيارات من البنزين للغاز فى مصلحة المواطن