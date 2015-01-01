ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد ارتداء الحجاب أمل حجازي تثير الجدل بلباس السباحة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:35 ص
بعد ارتداء الحجاب أمل حجازي تثير الجدل بلباس السباحة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعربت الفنانة ​اللبنانية، أمل حجازي، عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ على عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي.

ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على "تويتر" صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من المسابح، وقالت: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع".

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا