بعد ارتداء الحجاب أمل حجازي تثير الجدل بلباس السباحة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:35 ص
Advertisements
Advertisements
أعربت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ على عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي.
ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على "تويتر" صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من المسابح، وقالت: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع".
يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أمل حجازي تخرج عن صمتها وتؤكد لمنتقديها: "فخورة بحجابي" (صورة)
- أمل حجازي تتحول لداعية بعد ارتدائها الحجاب.. و"مغردون": "ربنا يثبتك" (صورة)
- أمل حجازي بالحجاب وهذه رسالتها للجمهور (صورة)
- أمل حجازي: لحظة ارتدائي الحجاب "ربانية".. ولا أنشر صوري للاستعراض
- أمل حجازي تحتفل بالمولد النبوي بغناء "رقّت عيناي شوقاً"
- سلامة علي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أول أغاني أمل حجازي الدينية
- حقيقة المرض الذي أجبر أمل حجازي على الحجاب
- هالة فاخر تثير الجدل بمواقفها المتغيرة مع الحجاب (صور)
- محجبة تحقق حلمها وتصبح أول عارضة للأزياء ببريطانيا (فيديو)
- صابرين تثير الجدل بعد خلع الحجاب