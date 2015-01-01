شاهد بالفيديو.. لحظة إخماد نيران حريق كنيسة حدائق القبة الضخم بالتزامن مع "أذان الفجر"

رصدت عدسة "الفجر" لحظة السيطرة على نيران حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، من قبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع آذان الفجر، دون جود أي إصابات أو خسائر بشرية.





وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن عمال الكنيسة هم سبب اشتعال النيران وتفاقمها داخل الكنيسة بأكملها، وذلك نتيجة تركيب أحد المكيفات ومغادرتهم قبل التأكد من سلامته جيدًا، وبسبب الضغط الشديد وقعت شرارة من التكييف أدى إلى تفجير أحد التكييفات، نتيجة وقوع ماس كهربائي، أدى إلى نشوب النيران الضخم.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول إلى النيران من الداخل للسيطرة عليها بعد تفاقمها من جديد.





وتابع اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.





ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.





ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق والسيطرة الكاملة على النيران.



