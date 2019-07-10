موعد مباراة السنغال ضد بنين يوم الأربعاء 10/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب السنغال مع منافسه منتخب بنين يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.





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ونجح منتخب بنين في التأهل لدور الربع نهائي، وذلك بعد الاطاحة بمنتخب المغرب في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فاز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي.





بينما صعد منتخب السنغال لهذا الدور بعد الفوز على منتخب أوغندا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ساديو ماني في الشوط الأول من اللقاء.





يذكر أن منتخب بنين قد تأهل من دور المجموعات كثالث المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما صعد منتخب السنغال كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.