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عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن سبب نشوب النيران الضخم داخل كنيسة بحدائق القبة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:24 ص
عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن سبب نشوب النيران الضخم داخل كنيسة بحدائق القبة
حريق ضخم داخل كنيسة في حدائق القبة
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سليم الهواري
 
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أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن عمال الكنيسة هم سبب اشتعال النيران وتفاقمها داخل الكنيسة بأكملها، وذلك نتيجة تركيب أحد المكيفات ومغادرتهم قبل التأكد من سلامته جيدًا، وبسبب الضغط الشديد وقعت شرارة من التكييف أدى إلى تفجير أحد التكييفات، نتيجة وقوع ماس كهربائي، أدى إلى نشوب النيران الضخم.

وتحاول قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الآن، تحطيم أجزاء من جدار كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، في محاولة للوصول إلى النيران من الداخل للسيطرة عليها بعد تفاقمها من جديد.

ويتابع اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق والسيطرة الكاملة على النيران.

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