عاجل بالفيديو.. لحظة إخماد النيران في حريق ضخم بكنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، بعد تفاقمه من جديد نتيجة الحرارة الشديدة داخل الكنيسة.





وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن عمال الكنيسة هم سبب اشتعال النيران وتفاقمها داخل الكنيسة بأكملها، وذلك نتيجة تركيب أحد المكيفات ومغادرتهم قبل التأكد من سلامته جيدًا، وبسبب الضغط الشديد وقعت شرارة من التكييف أدى إلى تفجير أحد التكييفات، نتيجة وقوع ماس كهربائي، أدى إلى نشوب النيران الضخم.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول إلى النيران من الداخل للسيطرة عليها بعد تفاقمها من جديد.



