موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا يوم الأربعاء 10 يوليو في كأس الأمم الأفريقية
يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب
بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون
بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لإستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة
للبطولة القارية العريقة.
وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية
2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس
1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.
وفاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر صاحب
الأرض والجمهور، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة
الدولي، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الفراعنة.
وكان قد نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على
منتخب الكاميرون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين
على ستاد الاسكندريه، ضمن منافسات دور الثمن نهائي.
- موعد مباراة غانا ضد بنين اليوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة الجزائر والسنغال (تغطية مباشرة) اليوم الأربعاء 27-6-2019 Algeria Live
- موعد مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة أنجولا وموريتانيا اليوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة كوت ديفوار ونامبيا اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا اليوم الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة مالي وأنجولا اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش مالي بث مباشر
- موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية
- بعد اقصاء مصر.. موعد مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا
- موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية