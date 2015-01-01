تعرف على موعد حسم صفقة الزمالك الكبرى هذا الموسم
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:19 ص
الفجر الرياضي
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نجح مسئولو نادي الزمالك، في الحصول على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان
الزمالك قد أعلن رسميا منذ أيام عن رغبته فى التعاقد مع محمد عواد، لتدعيم حراسة مرمى
القلعة البيضاء، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، بقطع فى وتر أكيليس يستلزم غيابه
عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 شهور.
وسيعلن نادي الزمالك عن إتمام صفقة محمد عواد بشكل رسمى، بعد انتهاء المباراة المنتظرة بين الناديين يوم 24 يوليو الجارى.
وشهدت
الأيام الماضية، عن مفاوضات مكثفة بين الزمالك والإسماعيلى لحسم صفقة محمد عواد، وسيتم
الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد مباراة الفريقين بالدوري، والتى ستشهد حصول الدراويش
على مقابل مادي بخلاف لاعبين من صفوف القلعة البيضاء.
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