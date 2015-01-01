شقيقة ريهام سعيد تكشف تطورات جديدة بشأن حالتها الصحية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:59 ص
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اهتمام بالغ يوليه الجمهور تجاه الحالة الصحية للإعلامية المصرية ريهام سعيد، بسبب الشائعات التي طالت الحالة الصحية الخاصة بها والمرض الذي تعانيه.
خاصة وأنها تعاني من بكتيريا داخلية في الأنف يخشى الأطباء أن تؤثر على العين وتصل إلى المخ، وأمام كثرة الأقاويل والحديث عن إصابتها بمرض جلدي، قررت الإعلامية المصرية أن تنشر صورة حديثة لها من أجل طمأنة محبيها.
إلا أن هذه الصورة لم تمنع البعض من التعليق والحديث عن صحتها، وهو الأمر الذي أغضب شقيقتها رانيا عمرو سعيد، ما جعلها توجه رسالة غاضبة عبر حسابها على "فيسبوك".
وذلك بسبب حديث الجمهور بشكل غير لائق عن الحالة الصحية لريهام سعيد، حيث أكدت السيدة رانيا عمرو سعيد أنه من الجيد أن شقيقتها نشرت صورة حديثة قائلة "ما هي كويس إنها نزلت الصورة عشان الناس اللي كان نفسها تبقى ناقصة ايد ولا رجل ولا وشها يقع تتفقع مرارتهم".
مشيرة إلى كونها أكدت من قبل أن ما تعانيه ريهام هو بكتيريا داخلية في الأنف والخطر كله يتمثل في تأثير البكتيريا على الشبكية والمخ، كما أوضحت أن شقيقتها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد ومازال هناك مجازفة، ولكنهم على يقين أن تتجاوز الإعلامية المصرية هذا المرض.
وطالبت الجميع بالتوقف عما يقومون به قائلة "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".. وتساءلت "يعني عايزين شكلها ازاى؟.. وشها مشوه مثلا.. مش كل مرض بيبان على الواحد من شكله الخارجي".
مؤكدة أن هناك أشخاص يعانون من أمراض خبيثه ولكن المظهر الخارجي لهم لا يبدو عليه أي تغيير، واختتمت حديثها قائلة "الناس اللي عايزه هري كلام وخلاص اتقوا الله وسيبوها في حالها"
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