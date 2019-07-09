ريال مدريد وتوتنهام يقتربان من إغلاق صفقة القرن
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:17 ص
عمر عبدالعزيز
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يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من الإتفاق مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حول صفقة الدانماركي كريستيان إيركسن، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الديسماركي" الإسبانية، فقد وافق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس على طلب مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينيو، بإشراك مهاجم الملكي ماريانو دياز في صفقة كريستيان إيركسن.
وتمكن ماريانو من تسجيل 21 هدف في موسم واحد، عندما كان يلعب بجانب تونجاي ندومبيلي، الذي يمكن أن يقنع زميله السابق في الفريق بالإنتقال إلى توتنهام.
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